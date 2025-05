Le Real Madrid a trouvé mieux que Mbappé, c’est le choc !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid s’est forgé une attaque de rêve en signant Kylian Mbappé et en l’associant à Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Peu de clubs peuvent se vanter d’avoir quatre joueurs de classe mondiale dans son secteur offensif. Mais malgré cela, un autre attaquant a su tirer son épingle du jeu cette saison : Endrick.

Endrick a saisi les opportunités données par le Real Madrid

Arrivé l’été dernier, l’international brésilien a du se contenter d’un maigre de temps de jeu à cause de la concurrence à son poste. Mais à chaque fois que Carlo Ancelotti lui a donné une chance, Endrick l’a saisie. En seulement 709 minutes disputées, l’attaquant de 18 ans a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Comme le rapporte Relevo, Endrick est ainsi impliqué sur un but toutes les 88 minutes cette saison.

Un ratio meilleur que celui de Mbappé ?

L’international auriverde fait ainsi mieux que Kylian Mbappé. L’ancien du PSG a trouvé le chemin des filets à 35 reprises pour 4 offrandes à ses partenaires en 4 188 minutes. Autrement dit, le champion du monde 2018 a généré un but toutes les 107 minutes cette saison. Endrick a un meilleur ratio que son concurrent direct au Real Madrid en attaque, de quoi en choquer plus d’un.