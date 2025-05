Mbappé au PSG : La vidéo qui fait le buzz !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de signer au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a passé sept saisons au PSG. L'occasion pour lui de devenir un membre important du vestiaire et de se permettre de taquiner certains jeunes joueurs de l'effectif. Edouard Michut en avait payé le prix au printemps 2021 comme Layvin Kurzawa l'a dévoilé sur Snapchat !

A 32 ans, Layvin Kurzawa a retrouvé un club en février dernier après pas moins de sept mois d'inactivité. C'est à Boavista que l'ex-international français s'est engagé après ses neuf années au PSG. Sur Snapchat, le défenseur a ressorti un vieux dossier datant d'avril 2021 avec comme protagoniste Kylian Mbappé.

«Le joueur qui a permis à ses équipes de perdre, tout le mois d'avril»

Sur la vidéo de Layvin Kurzawa, on peut voir Kylian Mbappé remettre à Edouard Michut le trophée du loser du mois d'avril à l'entraînement avec We Are The Champions de Queen en fond musical dans le vestiaire. « On a fait une liste parce qu'il y avait beaucoup de défaites à l'entraînement et qu'on voulait mettre de l'intensité dans nos séances pour désigner le MVP, loser du mois d'avril. Le joueur qui a permis à ses équipes de perdre, tout le mois d'avril ».

«Et le vainqueur du loser training april : Edouard Michut»

« Il y a eu trois finalistes. Xavi (ndlr Simons), Camara et (Edouard) Michut. Et le vainqueur du loser training april : Edouard Michut », a conclu Kylian Mbappé sous une pluie d'applaudissements au moment de remettre le trophée à Edouard Michut. Le groupe vivait bien...