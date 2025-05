Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, surprise totale !

Pierrick Levallet

S’il n’a pas été épargné par les critiques, surtout après l’élimination contre Arsenal en Ligue des champions, Kylian Mbappé réalise une première saison satisfaisante au Real Madrid. L’international français a d’ailleurs rejoint un certain Cristiano Ronaldo dans un aspect précis. En Espagne, on ne s’attendait d’ailleurs pas vraiment à cela.

Arrivé libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé n’a pas été épargné par les critiques. Ses performances ont été jugées insuffisantes en début de saison. Mais alors que l’exercice 2024-2025 touche à sa fin, l’international français affiche de plutôt bonnes statistiques. Auteur de 36 buts toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé n’est plus qu’à deux réalisations de devenir le joueur avec le plus haut total pour une première saison dans la capitale espagnole.

Mbappé égale encore Cristiano Ronaldo ?

Par la même occasion, Kylian Mbappé a rejoint un certain Cristiano Ronaldo comme le rapporte AS. L’attaquant de 26 ans a atteint les moyennes du quintuple Ballon d’Or dans les matchs très importants du Real Madrid. Chez les Merengue, on a accueilli cela comme une véritable surprise tant le Portugais brillait quand l’enjeu était maximal.

Match capital pour le Real Madrid contre le FC Barcelone !

Kylian Mbappé va d’ailleurs peut-être briller ce dimanche contre le FC Barcelone. Une victoire permettrait au Real Madrid de revenir à un point du club catalan dans la course au titre en championnat. La rencontre est donc capitale pour les Merengue. Kylian Mbappé adore ce genre de matchs, et pourrait donc se dépasser pour essayer d’éviter la catastrophe d’une saison blanche pour la Casa Blanca. À suivre...