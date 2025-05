«Mal à la tête», il balance sur les terreurs du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En validant sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG confirme sa grande forme depuis le début de l'année 2025. Le club de la capitale propose un niveau de jeu étincelant collectivement, rendu possible grâce à quelques exploits individuels, qui posent bien des problèmes aux adversaires. On peut notamment citer Gianluigi Donnarumma, Willian Pacho et Fabian Ruiz.

En réalisant un début de campagne européenne inquiétant, le PSG devait afficher un nouveau visage pour espérer aller loin. Les hommes de Luis Enrique ont réussi une belle métamorphose ces derniers mois, et ils semblent être en mesure de pouvoir aller inscrire leur nom au palmarès de la Ligue des Champions. Les efforts collectifs parisiens impressionnant tout le monde en ce moment.

« Donnarumma est rentré dans la tête des adversaires »

En réalisant de magnifiques parades dernièrement, Gianluigi Donnarumma peut être considéré comme l'un des principaux artisans de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Le gardien italien, très critiqué ces derniers mois, a même vu son départ être évoqué. « Donnarumma, il est rentré dans la tête des adversaires qui ne voient plus un gardien de but : ils voient un mur. Le mec est infranchissable. Quand tu es joueur adverse que tu as Ruiz, plus Pacho et qu'après tu as encore Donnarumma, je peux te dire que tu as mal à la tête et que tu as perdu tous tes moyens », lance Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC Sport.

PSG : Donnarumma, Pacho et Ruiz font peur

En débarquant à Paris avec son projet, Luis Enrique prouve qu'il fallait se montrer patient, puisque les performances actuelles du PSG laissent penser que l'entraîneur espagnol a la bonne méthode. « Et pour ça, merci à un mec que j'ai beaucoup décrié, ne sachant pas qu'il était capable de faire ça : Luis Enrique. Je ne savais pas s'il était capable de bâtir quelque chose comme là, je savais qu'il était capable de surfer sur quelque chose comme au Barça. Si l'équipe du PSG en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui », poursuit l'ancien international français.