Kylian Mbappé : Le PSG lui a fait perdre très gros !

Dans le conflit qui l'oppose au PSG, Kylian Mbappé est ressorti vainqueur devant le conseil des prud'hommes. En effet, ce mardi, il a été décidé que le club de la capitale avait été condamné à verser 61M€ au Français. Un soulagement forcément pour Mbappé, mais voilà que l'attaquant du Real Madrid ressortirait également perdant de cette histoire. Explications.
Parti libre du PSG en 2024, Kylian Mbappé réclamait 55M€ de primes et salaires impayés. Un conflit qui est allé jusque devant le conseil des prud'hommes. C'est ainsi que ce mardi, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à celui qui évolue désormais au Real Madrid. Mbappé ne serait toutefois pas gagnant à 100% dans l'histoire.
« Je pense que le PSG a obtenu ce qu'il voulait »
Kylian Mbappé aurait-il également finalement perdu face au PSG ? Sébastien Tarrago le pense comme il a pu l'expliquer sur le plateau de L'Equipe du Soir. C'est ainsi qu'il a confié : « Si vous regardez la situation d'ensemble, je pense que le PSG a obtenu ce qu'il voulait. A savoir l'image de Mbappé a été écornée pour le grand public avec cette histoire ».
« Ils ont réussi cette stratégie d'abimer l'image de Kylian Mbappé »
« Pendant des mois et des mois, il a été répété dans les médias que Mbappé réclamait des millions et des millions d'euros et on sous-entendait que c'était honteux. En fait, il ne réclamait que son salaire au départ. Ils ont réussi cette stratégie d'abimer l'image de Kylian Mbappé », a-t-il poursuivi sur cette affaire Kylian Mbappé.