Kylian Mbappé : Le PSG lui a fait perdre très gros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le conflit qui l'oppose au PSG, Kylian Mbappé est ressorti vainqueur devant le conseil des prud'hommes. En effet, ce mardi, il a été décidé que le club de la capitale avait été condamné à verser 61M€ au Français. Un soulagement forcément pour Mbappé, mais voilà que l'attaquant du Real Madrid ressortirait également perdant de cette histoire. Explications.

Parti libre du PSG en 2024, Kylian Mbappé réclamait 55M€ de primes et salaires impayés. Un conflit qui est allé jusque devant le conseil des prud'hommes. C'est ainsi que ce mardi, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à celui qui évolue désormais au Real Madrid. Mbappé ne serait toutefois pas gagnant à 100% dans l'histoire.

« Je pense que le PSG a obtenu ce qu'il voulait » Kylian Mbappé aurait-il également finalement perdu face au PSG ? Sébastien Tarrago le pense comme il a pu l'expliquer sur le plateau de L'Equipe du Soir. C'est ainsi qu'il a confié : « Si vous regardez la situation d'ensemble, je pense que le PSG a obtenu ce qu'il voulait. A savoir l'image de Mbappé a été écornée pour le grand public avec cette histoire ».