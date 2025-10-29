Kylian Mbappé lâche de gros conseils : Une star du PSG obéit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, après une rencontre face au Bayern Munich, Kylian Mbappé avait lâché une punchline devenue aujourd'hui mythique avec son bien manger bien dormir. Voilà deux grandes règles à respecter pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et visiblement, du côté du PSG, Vitinha exécute cela à la lettre.

Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, l'hygiène de vie est très importante. Kylian Mbappé n'avait pas manqué de le rappeler en direct à la télévision après une défaite du PSG face au Bayern Munich en 2023. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien », avait alors balancé celui qui est aujourd'hui au Real Madrid.

« J’essaye de bien dormir chez moi la nuit » Bien manger, bien dormir... C'est justement ce que fait Vitinha, actuellement en grande forme avec le PSG et considéré par beaucoup comme le meilleur milieu du monde. En effet, pour So Foot, le Portugais a révélé les secrets de sa réussite, faisant savoir : « J’essaye de faire des choses que tous les professionnels ont à disposition au Campus, le centre d’entraînement. J’essaye toujours de faire de la récupération, du bain froid, de la cryothérapie, les bottes de récupérations, de la thalassothérapie. Il y a plein de choses que tu peux faire et cela ne coûte rien. C’est fait pour qu’on se sente bien lors des matches, qu’on puisse performer, c’est dans notre intérêt. J’essaye de bien dormir chez moi la nuit. Personnellement, j’ai un physio et un chef cuisinier à la maison ».