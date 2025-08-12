Kvaratskhelia - PSG : Transfert refusé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l’Inter depuis près de trente ans, Piero Ausilio a vu passer des générations de joueurs et pris part à de nombreux choix décisifs. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif nerazzurro est revenu sur son parcours, ses succès… et ses regrets. Parmi eux, un nom revient avec insistance : celui de Khvicha Kvaratskhelia, aujourd’hui star du PSG.

Arrivé à l’Inter Milan à la fin des années 1990, Piero Ausilio a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur sportif. Acteur clé des projets sportifs du club lombard, il a participé à la construction d’équipes capables de rivaliser sur la scène européenne. Au fil de sa carrière, il a connu des réussites majeures… mais aussi des occasions manquées.

Le rendez-vous manqué avec Kvara Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, il a reconnu que certaines décisions, prises dans un contexte tactique précis, auraient pu changer le destin de l’Inter. Parmi les épisodes qui laissent un goût amer, celui de Khvicha Kvaratskhelia occupe une place particulière. Aujourd'hui au PSG, l'ailier géorgien avait été ciblé.