«Je vais viser ton genou» : Réglement de comptes avec Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a réalisé une seconde partie de campagne de Ligue des champions de haut niveau qui pourrait bien lui valoir le Ballon d'or la semaine dans un peu moins de deux semaines. Et tout a commencé face à Liverpool avec un petit pont sur Alexis Mac Allister qui a mal vécu ce moment.

Pendant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool, Ousmane Dembélé était techniquement inspiré et Alexis Mac Allister en a pâti. Certes, le Paris Saint-Germain s'est incliné face à des Reds pourtant dominés sur le score d'1 but à 0. Néanmoins, individuellement, Dembélé a tout de même laissé sa carte de visite à Alexis Mac Allister.

«Frère, la prochaine n’arrive pas si vite» Alors que le champion du monde argentin pressait le champion du monde tricolore, ce dernier lui a glissé un petit pont qui est resté dans la mémoire de Mac Allister comme il le racontait cet été via le podcast de Sergio Agüero. « Après 5 ou 10 minutes de jeu, il était en forme et sur un duel pour attraper le ballon, j’ai allongé ma jambe et il m’a mis un petit pont. Il est venu vers moi et il m’a dit : 'Frère, la prochaine n’arrive pas si vite. »