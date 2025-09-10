PSG : Ibrahimovic, Cavani… L’énorme coup de gueule !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis sa retraite en 2023, Javier Pastore prépare sa reconversion dans le management sportif. Installé à Madrid, l’ancien meneur de jeu du PSG suit une formation FIFA et s’interroge sur l’évolution du football. À 36 ans, « El Flaco » livre un regard lucide et critique sur des vestiaires transformés par les smartphones et les réseaux sociaux.

Javier Pastore a mis un terme à sa carrière en 2023, après une dernière expérience au Qatar, loin de la lumière des grands championnats européens. L’ex-milieu offensif argentin, 29 sélections avec l’Albiceleste, est désormais tourné vers l’avenir. Conseillé par des proches, Pastore s’est installé à Madrid avec sa famille, où il suit depuis douze mois une formation en management du sport dispensée par la FIFA.

Le coup de gueule de Pastore Mais avant de franchir ce cap, il prend le temps d’analyser les évolutions de son sport. Dans un entretien à L’Équipe, l'ancien joueur du PSG a livré une réflexion sans détour sur la transformation des vestiaires et l’impact des nouvelles habitudes sur la vie collective des joueurs. « Aujourd'hui, le foot est un travail. Tu vas deux, trois heures au centre d'entraînement, tu pars, tu vas jouer le week-end, tu gagnes de l'argent et c'est fini. Je l'ai vécu, ça, lors de mes deux ou trois dernières années de carrière. Tu arrives à l'entraînement et ils sont trente garçons, comme ça, sur leur smartphone à regarder les réseaux sociaux ou je-ne-sais-quoi, sans se parler. Je n'ai jamais utilisé le téléphone dans le vestiaire. Pour moi, le vestiaire était un lieu d'échanges » a déclaré Pastore.