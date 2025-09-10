Kylian Mbappé lâche l'affaire : «Je suis un p*tain de poissard» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé fêtera son 27ème anniversaire le 20 décembre prochain. Est-ce l'année de la consécration tant attendue en Ligue des champions ? Passée proche du Graal à plusieurs reprises, il l'a raté la saison passée en quittant le PSG futur lauréat pour le Real Madrid. De quoi faire de lui un « poissard » ? Il en a a rigolé en interview avec L'Equipe Magazine.

« Je suis dans le meilleur club pour ça ». En interview pour Clique X, Kylian Mbappé faisait savoir à Mouloud Achour qu'il ressentait être à l'endroit idéal afin d'enfin remporter le trophée suprême qui lui échappe depuis des années en club : la Ligue des champions. Pour son départ pour le PSG à l'été 2024, il signait chez le champion d'Europe : le Real Madrid.

«Nous, on perd contre Dortmund en tirant quarante fois, huit fois sur la barre» A ce moment-là, Kylian Mbappé avait été éliminé de la compétition avec le PSG en demi-finale avec un manque de réalisme criant que le Paris Saint-Germain a su inverser la saison suivante pour rafler la première Ligue des champions de son histoire... sans Kylian Mbappé. Une ironie que n'ont pas manqué de souligner les journalistes Antoine Bourlon et Matthias Gurtler. « Disons que le karma n'est pas vraiment en votre faveur. (Il rit.) C'est sûr qu'en l'analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. Le PSG s'est renforcé, était toujours plus proche... Nous, on perd contre Dortmund en tirant quarante fois, huit fois sur la barre... Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n'est pas passés honnêtement ».