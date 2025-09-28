«J’ai dormi avec...» : Ousmane Dembélé n’en revient toujours pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d’Or, savoure sa victoire. Avec une avance de 321 points sur Lamine Yamal, la star du PSG est revenue au micro de Téléfoot sur ses premières émotions dans la foulée de son sacre, partageant son enthousiasme et la fierté ressentie.

La semaine dernière, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or, et il n’y a pas eu de match avec Lamine Yamal puisque la star du PSG a décroché le Graal avec 321 points d'avance au classement final, concluant avec beauté son excellente saison 2024/25. Interrogé par Téléfoot, l’international français est revenu sur les heures qui ont suivi son sacre.

« J’ai dormi avec le Ballon d’Or » « J’ai dormi avec, j’ai fait énormément de photos avec tout le monde, a notamment révélé Ousmane Dembélé. Il est lourd à porter (rires). C’est de la fierté, la reconnaissance du travail accompli, c’est énormément de joie, la saison avec le PSG, tous mes partenaires, le staff, c’était exceptionnel. »