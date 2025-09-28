PSG : «La meilleure du monde», il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De très bons débuts. Arrivé cet été au PSG après de longues semaines de discussions, Illya Zabarnyi réussit clairement ses premiers pas au sein du club parisien. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs ce samedi soir, l’international Ukrainien s’est réjouit de faire partie de la meilleure équipe du monde.

Comme un poisson dans l’eau. Arrivé cet été au PSG contre 63M€, Illya Zabarnyi fait preuve de beaucoup d’application. Déjà auteur d’un très bon match à Marseille lundi, l’Ukrainien s’est de nouveau distingué en championnat avec une belle prestation contre Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir (2-0).

« Nous avons réalisé une excellente performance » Auteur de son premier but avec le PSG, le joueur de 23 ans s’est parfaitement intégré, et a apprécié que sa nouvelle équipe reprenne la première place en championnat. « Je pense que c’est bien de revenir à un jeu digne d’un leader. Nous avons réalisé une excellente performance aujourd’hui », a ainsi confié Illya Zabarnyi au micro de Ligue 1 + après la rencontre.