«Incroyable», «un phénomène»... Avec le PSG, il impressionne tout le monde

En 2021, au milieu des stars recrutées par le PSG comme Lionel Messi et Sergio Ramos, Nuno Mendes débarque au sein du club de la capitale. Le Portugais n'est aujourd'hui âgé que de 20 ans, mais il semble déjà être une référence à son poste, lorsque les blessures le laissent tranquille. Ses grandes performances, notamment face au Bayern Munich lui valent les éloges de ceux qui l'ont côtoyé.

Une statistique montre l'importance de Nuno Mendes au PSG : son équipe n'a jamais perdu en Ligue 1 lorsqu'il était titulaire. Le latéral gauche portugais dispose déjà d'une palette impressionnante pour son âge : vélocité, vitesse, mental... Ceux qui l'ont côtoyé lorsqu'il était plus jeune restent les mieux placés pour analyser les prestations du joueurs du PSG, Nuno Mendes.

« Je le trouve incroyable, super fit »

Nuno Mendes a été formé au Sporting Portugal. Son ancien formateur, Leonel Pontes évoque son ancien joueur dans les colonnes du Parisien : « Il est vraiment très fort sur le plan physique. Parfois, il lui arrive encore d’avoir des blessures, car Nuno possède une musculature de vitesse. Mais je le trouve incroyable, super fit. Dans une équipe comme le PSG qui attaque beaucoup, il garde toujours la même intensité. Il attaque et défend tout le temps ! »

« C'est un phénomène »