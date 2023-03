L'entraîneur du PSG reçoit un énorme message dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Homme à tout faire dans l'effectif du PSG, Danilo Pereira, milieu défensif de formation, évolue régulièrement au poste de défenseur central ces derniers mois à Paris. Une situation qu'il accepte parfaitement bien qu'il reconnaisse que ce ne soit pas toujours facile de changer de rôle si régulièrement.

Arrivé au PSG en 2020 en provenance du FC Porto, Danilo Pereira a d'abord eu du mal à convaincre dans l'entrejeu parisien. Néanmoins, l'international portugais a rapidement inversé la tendance, notamment lorsqu'il a été repositionné en défense centrale voire dans un rôle un peu hybride entre la défense et le milieu de terrain. Aujourd'hui, Danilo Pereira fait partie des éléments fiables de Christophe Galtier. L'entraîneur du PSG s'appuie régulièrement sur l'international portugais, aussi bien pour évoluer en défense, que ce soit dans un schéma à deux ou trois axiaux, qu'au milieu de terrain, son poste de formation. Et il s'est confié sur cette situation.

«Mon poste a toujours été milieu défensif, mais...»

« Mon poste a toujours été milieu défensif, mais comme je l'ai déjà dit souvent, il y a des moments où les entraîneurs n'avaient pas d'option et m'ont mis défenseur central. J'ai déjà joué à ce poste avant d'arriver à Paris. C'est un poste que je connais bien ou je m'adapte bien. Je l'ai fait à Roda, à Maritimo, à Porto, ici... », assure Danilo Pereira dans une interview accordée à l' AFP avant de poursuivre.

«Des fois ce n'est pas facile»