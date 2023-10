Il reçoit un incroyable cadeau pour son transfert au PSG

Thibault Morlain

En 2013, Lucas Digne faisait le choix de quitter le LOSC pour rejoindre le PSG. Alors que l’international français avait la possibilité de rejoindre d’autres clubs, ayant plusieurs propositions entre les mains, il a opté pour le club de la capitale. Et les Dogues ne lui ont clairement pas mis de bâtons dans les routes. Bien au contraire… Digne a d’ailleurs raconté le cadeau fait par le LOSC pour son transfert au PSG.

Joueur du PSG entre 2013 et 2016, Lucas Digne n’a pas eu l’opportunité de totalement s’exprimer à Paris. Il faut dire que la concurrence avec Maxwell était rude au poste d’arrière gauche. Pourtant, l’international français n’a pas hésité une seconde au moment de quitter le LOSC pour être transféré au PSG. Et il a d’ailleurs pu compter sur les faveurs de la direction lilloise pour rejoindre le club de la capitale.

PSG : Sous le choc, Luis Enrique tacle les journalistes ! https://t.co/uLZdMtKVoX pic.twitter.com/9ZW8fSP5yR — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

« On m’a dit : « Tu peux aller où tu veux » »

Dans un entretien accordé à Colinterview , Lucas Digne a raconté les coulisses de son transfert du LOSC au PSG et le fait que les dirigeants lillois l’avaient alors laissé choisir sa destination. « La saison où on termine 6ème, le club avait besoin d’argent. Il n’y a pas de Ligue des Champions donc le club a besoin de revenus. J’ai des clubs qui sont intéressés dont Paris. J’ai la Coupe du monde des U20 en même temps. Quand les premiers contacts vers mars commencent à arriver, je commence à me poser la question pourquoi pas tenter quelque chose dans un club en restant en France, pas loin de chez moi, en gardant l’esprit famille. Je ne voulais pas aller m’aventure trop tôt à l’étranger et devoir apprendre une nouvelle langue. Je me suis dit Paris c’est vraiment le bon compromis, un grand club. Je pouvais continuer à apprendre avec des grands joueurs, des grands coachs. J’avais 3 propositions, le LOSC m’a laissé le choix du club où je voulais aller. On m’a dit : « Tu peux aller où tu veux » », explique Digne.

« Je trouvais ça cohérent »