PSG : Luis Enrique annonce une bonne pioche sur le mercato

Mercredi soir, Kang-in Lee a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG, lui qui a été transféré en provenance de Majorque cet été pour 22M€. Et Luis Enrique, emballé par les qualités et la polyvalence de sa nouvelle recrue, l'a encensé en conférence de presse.

Parmi les nombreuses recrues offensives attirées par le PSG durant le mercato estival (Dembélé, Asensio, Barcola, Ramos, Kolo Muani), Kang-in Lee occupe une place à peu à part. Le milieu offensif sud-coréen est en effet capable d'évoluer sur tous les postes du font de l'attaque, et c'est justement cette polyvalence qui plait beaucoup à son nouvel entraîneur, Luis Enrique.

« Il peut nous apporter beaucoup de choses »

Interrogé en conférence de presse samedi, l'entraîneur du PSG a vanté les mérites de Kang-in Lee qu'il semble ravi de compter dans ses rangs cette saison : « Nous avons beaucoup d'espoirs avec lui, parce que nous savons quelles sont ses qualités. Il a des qualités physiques très hautes, en défense et en attaque. Il peut nous apporter beaucoup de choses », indique Luis Enrique.

« C'est très enthousiasmant »