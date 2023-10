«Le projet était incroyable»… Il justifie son transfert au PSG

Arnaud De Kanel

A 30 ans, Lucas Digne s'est imposé comme l'un des latéraux gauches les plus expérimentés d'Europe. Sa carrière n'a cessé d'évoluer au fil des années et le le premier tournant a été son transfert au PSG en 2015. L'ancien joueur du club de la capitale est revenu sur les coulisses de ce transfert.

Après être passé par le LOSC, le PSG, la Roma, le Barça et Everton, Lucas Digne fait désormais le bonheur d'Aston Villa. Mais sa carrière a vraiment pris un autre tournant lorsqu'il a décidé de quitter Lille pour rejoindre Paris. Poussé vers la sortie par les Dogues qui cherchaient des liquidités, Digne avait décidé de lui-même de signer au PSG.

«Je me suis dit Paris c’est vraiment le bon compromis»

Dans un entretien accordé à Colinterview , l'international français a retracé cet épisode. « La saison où on termine 6ème, le club avait besoin d’argent. Il n’y a pas de Ligue des Champions donc le club a besoin de revenus. J’ai des clubs qui sont intéressés dont Paris. J’ai la Coupe du monde des U20 en même temps. Quand les premiers contacts vers mars commencent à arriver, je commence à me poser la question pourquoi pas tenter quelque chose dans un club en restant en France, pas loin de chez moi, en gardant l’esprit famille. Je ne voulais pas aller m’aventure trop tôt à l’étranger et devoir apprendre une nouvelle langue. Je me suis dit Paris c’est vraiment le bon compromis, un grand club. Je pouvais continuer à apprendre avec des grands joueurs, des grands coachs. J’avais 3 propositions, le LOSC m’a laissé le choix du club où je voulais aller. On m’a dit : « Tu peux aller où tu veux » », a tout d'abord confié Lucas Digne. Le PSG est venu comme une évidence pour lui.

«L’équipe était incroyable, le projet était incroyable»