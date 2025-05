«Il ne reste plus qu'à signer», jackpot pour le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma, les planètes sont visiblement alignées tant sur le terrain qu'en dehors. Impérial ces dernières semaines et une fois de plus contre Arsenal mercredi, le portier italien se serait mis d'accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu'en 2026 selon les dernières tendances. Le principal intéressé a vidé son sac à la télévision italienne.

Le Paris Saint-Germain peut continuer de rêver plus grand. Grâce à sa nouvelle victoire sur Arsenal mercredi soir au Parc des princes (2-1) avec un Gianluigi Donnarumma de nouveau impérial devant Declan Rice, Martin Odegaard et Bukayo Saka, l'équipe de Luis Enrique a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions.

«Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai !»

Destination ? Munich le 31 mai prochain où le champion de France se mesurera à l'Inter une semaine après la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Avec, bien évidemment, son dernier rempart si précieux en cette seconde partie de saison... à qui il ne reste qu'une seule année de contrat. Pour Prime Video Italia, Gianluigi Donnarumma a mis la balle dans le camp de la direction du Paris Saint-Germain.

« Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu'à signer ! Je suis excité, nous allons jouer une superbe finale. Ce sera passionnant. L’ambiance était géniale, je suis très heureux ».

Luis Enrique : «Donnarumma a été fantastique, incroyable»

Son entraîneur Luis Enrique n'a pas lésiné sur les éloges au micro de Sky Sport Italia après la qualification de son PSG en finale de Ligue des champions. « Donnarumma a été fantastique, incroyable. Comme au match aller. Il a été formidable. Notre équipe est faite pour attaquer et défendre très loin du but, mais quand il faut défendre, c'est important d'avoir un gardien comme lui. Surtout sur coups de pied arrêtés, il a été formidable. Comme au match aller, je le répète. Et on en est ravis ! ». Reste à savoir ce qu'il adviendra du PSG en finale de Ligue des champions désormais et si Gianluigi Donnarumma conservera sa belle étoile.