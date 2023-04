Il met fin à son calvaire et annonce un énorme objectif au PSG

Arnaud De Kanel

Face au RC Lens, Vitinha a débloqué son compteur avec le PSG. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Porto, il s'était très vite imposé dans le système de jeu de Christophe Galtier avant de se montrer beaucoup plus discret durant la période plus compliquée des Parisiens. Désormais, il compte ajouter d'autres unités à son compteur.

Au PSG, la place est réduite pour marquer. Avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, les autres joueurs de l'effectif n'ont pas souvent l'occasion de faire monter leurs statistiques. Vitinha a saisit sa chance samedi soir en frappant de l'extérieur de la surface. Heureusement pour lui, le ballon a terminé au fond des filets. Il s'agit là de son premier but sous ses nouvelles couleurs et il intervient au meilleur des moments car Vitinha traversait une période très délicate. Il espère que c'est le premier d'une longue série.

Galtier : Le PSG a pris une décision retentissante https://t.co/HvFnGgy7k7 pic.twitter.com/4rwP1DHvde — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Je suis très content d’avoir marqué ce but»

« Mon but ? La vérité c’est que c’est très important pour moi au niveau individuel. Je cherchais ça depuis longtemps. Je suis très content d’avoir marqué ce but ce soir mais le plus important c’était la victoire contre un adversaire très très bon, qui réalise un très bon championnat », a lâché le milieu de terrain du PSG au micro de Canal+ Foot . Vitinha était tout aussi heureux pour PSG TV .

«J’en veux encore plus»