«Il faut se calmer» : Une star du PSG attaquée, elle hausse le ton

Libéré de la présence de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma monte en puissance sous le maillot du PSG, mais pas au point de mettre fin aux critiques, notamment sur son jeu au pied. Ce dimanche, sa représentante, Rafaela Pimenta a pris la parole pour dénoncer ces critiques et défendre les prestations du portier parisien.

Gianluigi Donnarumma est l'une des rares satisfactions du PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Sans le portier italien, la défaite aurait pu être beaucoup plus écrasante (0-1). Malgré les prestations du portier italien, certaines critiques continuent à pleuvoir.

Donnarumma ne ferait pas encore l'unanimité

Le PSG attend beaucoup plus de Donnarumma, débarrassé de la concurrence de Keylor Navas. Son jeu au pied paraît encore friable, tout comme ses interventions sur coups de pied arrêtés. « On a l'impression qu'il n'a pas les codes » s'est permis de lâcher un membre du PSG contacté par L'Equipe.

« Les réactions de médias par rapport à Donnarumma sont parfois bipolaires »