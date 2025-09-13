Il fait son retour au PSG, «un rêve pour moi»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Eric Junior Dina-Ebimbe a retrouvé la Ligue 1 en rejoignant Brest en provenance de l’Eintracht Francfort. Formé au PSG, le milieu de terrain de 24 ans s’est livré sur ses débuts avec le club parisien, lui qui revenait à Paris après une première saison dans l’élite passée en prêt à Dijon.

Il s’agit d’un beau coup pour le Stade Brestois. Âgé de 24 ans, Eric Junior Dina-Ebimbe a décidé de revenir en Ligue 1. Le milieu de terrain formé au PSG a quitté l’Eintracht Francfort pour Brest dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Ancien talent de l’académie parisienne, le joueur né en 2000 va ainsi redécouvrir le championnat de France. Auprès de Get French Football News, ce dernier est revenu sur ses débuts avec le PSG après une première saison en Ligue 1 à Dijon.

« Je suis retourné au PSG, où j'ai joué avec de grands joueurs » « C'était un peu les montagnes russes ! Ma première saison en Ligue 1 s'est déroulée à Dijon, et sur le plan personnel, j'ai trouvé que c'était une saison intéressante, mais collectivement, il y a malheureusement eu la relégation en Ligue 2. Mais la saison suivante, je suis retourné au PSG, où j'ai joué avec de grands joueurs. J'ai découvert plusieurs compétitions différentes, le rythme était différent, les objectifs étaient différents, et je pouvais m'exprimer avec de meilleurs joueurs. J'étais fier parce que c'était le club qui m'avait formé. C'était un rêve pour moi de jouer au PSG, et nous avons remporté le championnat. Donc, passer de la relégation à la victoire en championnat un an plus tard... J'ai beaucoup de bons souvenirs qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience », a ainsi confié Dina-Ebimbe avant de poursuivre.