Il donne la recette miracle au PSG après ce gros transfert

Alexis Brunet

Le PSG a considérablement transformé son secteur offensif cet été. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, et notamment Randal Kolo Muani. Le Français a signé dans les tout derniers instants du mercato, pour un montant d'environ 95M€. Pour le moment, l'attaquant n'arrive pas encore à performer pleinement. Son ancien entraîneur à Francfort, Olivier Glasner a donné la solution miracle au club de la capitale.

Le PSG connaît un début de saison plutôt mitigé en Ligue 1. Les partenaires de Kylian Mbappé sont pour le moment cinquièmes du championnat, avec trois victoires, trois matches nuls, et une défaite au compteur. Les résultats vont probablement s'améliorer pour l'équipe de Luis Enrique, car le club de la capitale a subi beaucoup de changement cet été, et certaines recrues doivent encore s'acclimater.

Kolo Muani n'est pas un pivot

C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani, qui a débarqué lors du dernier jour du mercato, et qui manque donc encore un peu de repères. Pour L’Équipe , l'ancien entraîneur du Français à Francfort, Olivier Glasner, a donné quelques conseils au PSG, sur l'utilisation du nouveau Parisien. L'Autrichien affirme que RKM peut se débrouiller contre des blocs bas, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce dernier joue comme un pivot, car il aura plus de mal à être performant dans cette position. « En Bundesliga, il y a certaines rencontres où nous avons affronté onze défenseurs. Je n'ai pas eu la sensation que ça a gêné Randal plus que ça. C'est un attaquant qui est bon de la tête également, donc il peut être à la réception des centres, mais il doit arriver lancé. Si vous le laissez batailler comme un pivot, il va avoir plus de difficulté à sortir du duel. Je me rappelle des matches en Ligue des champions face à Tottenham, par exemple, où il avait du mal à sortir du duel et on voyait bien que c'était plus difficile en un-contre-un. »

Kolo Muani a besoin de soutien