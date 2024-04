Il devient une légende au PSG et hallucine

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Marquinhos a égalé le record de Jean-Marc Pilorget. En effet, les deux hommes sont les joueurs les plus capés du PSG avec 435 matchs joués. Ce mercredi soir, Marquinhos devrait devenir le seul détenteur de ce record. Interrogé sur le sujet, le capitaine du PSG s'est totalement enflammé.

Lors du duel entre le PSG et Clermont ce samedi soir, Marquinhos est entré dans l'histoire du club parisien. En effet, le capitaine de Luis Enrique a disputé son 435ème match sous les couleurs rouge et bleu. Grâce à cette performance, Marquinhos égale le record du nombre de matchs joués au PSG de Jean-Marc Pilorget. Et alors que le club de la capitale va affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir, le défenseur brésilien devrait passer devant son ainé. Ce qui le comble de bonheur.

«On n’imagine jamais avoir une telle longévité»

« Vous allez battre le record du nombre de matches joués sous le maillot du Paris Saint-Germain, qu’est-ce que cela représente pour vous ? Une grande fierté. C’est un honneur pour moi, je suis arrivé très jeune au Paris Saint-Germain, j’avais 19 ans. Et à cet-âge là on n’imagine jamais avoir une telle longévité, surtout dans le football d’aujourd’hui. Cela fait plaisir, j’essaye de mettre de plus en plus mon nom dans l’histoire du PSG. C’est vraiment un honneur de rejoindre un joueur comme Jean-Marc. Plus de 400 matches, c’est énorme ! Cela veut dire quasiment 40 matches en moyenne par saison. C’est une fierté de savoir que le club a eu cette confiance en moi » , s'est enflammé Marquinhos, avant d'en rajouter une couche.

