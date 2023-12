Il dénonce une erreur de Luis Enrique avec un attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure, Marco Asensio n’a pas retrouvé sa place de titulaire, mais Luis Enrique envisage d’utiliser l’Espagnol en faux neuf, une position dans laquelle il a brillé en début de saison. Toutefois, l’un des premiers entraîneurs de Marco Asensio, estime que l’entraîneur du PSG devrait plutôt l’utiliser en position de numéro 10.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio s’est engagé avec le PSG l’été dernier. En début de saison, l’Espagnol a été utilisé essentiellement dans un rôle de faux neuf aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais selon José Luis Oltra, son premier entraîneur à Majorque, c’est une erreur.



Dans le dur au PSG, son clan annonce du lourd https://t.co/t1jmVx7cW2 pic.twitter.com/W3I6Kev86F — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

«Pour moi, sa meilleure position, c'est numéro 10»

« Il peut évoluer dans cette position d'attaquant, mais il faut lui offrir de la liberté. Avec sa mobilité, il va pouvoir se déplacer de droite à gauche et être décisif. Sans cette liberté, c'est plus difficile dans cette position. Pour moi, sa meilleure position, c'est numéro 10. Il doit être dans une deuxième ligne pour avoir le jeu face à lui et ne surtout pas se retrouver dos au but comme c'est souvent le cas comme numéro 9. C'est comme ça qu'il peut utiliser sa qualité de passe. Encore une fois, la clé pour lui, c'est la liberté que Luis Enrique va pouvoir lui donner », explique-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE . Une analyse que ne partage pas totalement Luis Enrique qui évoquait récemment le rôle de Marco Asensio.

Luis Enrique n’est pas d’accord