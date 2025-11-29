Il commet une grave erreur, le PSG est en colère !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir face à Tottenham, Lucas Hernandez a connu une entrée en jeu contrastée. Décisif sur le troisième but parisien, l’expérimenté défenseur de 29 ans a été expulsé pour un très vilain geste en fin de rencontre. En interne, le PSG n’aurait pas du tout apprécié le comportement de l’international Français.

Un geste complètement inutile. Mercredi soir, alors que le PSG menait 5 à 3 face à Tottenham au Parc des Princes, Lucas Hernandez a infligé un gros coup de coude dans le visage de Xavi Simons. Peu de temps après, le défenseur parisien était logiquement exclu.

Luis Enrique prévient Lucas Hernandez Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué cette action stupide du Français. « Tu peux avoir de l’expérience mais ce sont des actions à gérer en moins d’une seconde. J’ai parlé avec Lucas Hernandez, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça mais il le sait », a ainsi déclaré l’entraîneur du PSG.