Il commet une grave erreur, le PSG est en colère !

Ce mercredi soir face à Tottenham, Lucas Hernandez a connu une entrée en jeu contrastée. Décisif sur le troisième but parisien, l’expérimenté défenseur de 29 ans a été expulsé pour un très vilain geste en fin de rencontre. En interne, le PSG n’aurait pas du tout apprécié le comportement de l’international Français.
Un geste complètement inutile. Mercredi soir, alors que le PSG menait 5 à 3 face à Tottenham au Parc des Princes, Lucas Hernandez a infligé un gros coup de coude dans le visage de Xavi Simons. Peu de temps après, le défenseur parisien était logiquement exclu.
Luis Enrique prévient Lucas Hernandez
Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué cette action stupide du Français. « Tu peux avoir de l’expérience mais ce sont des actions à gérer en moins d’une seconde. J’ai parlé avec Lucas Hernandez, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça mais il le sait », a ainsi déclaré l’entraîneur du PSG.
Le PSG en colère
S’il a pour habitude de protéger ses joueurs en public, Luis Enrique n’est pas content de l’expulsion de Lucas Hernandez, tout comme le PSG. Ainsi, le Parisien révèle ce vendredi qu’en interne, l’ensemble du club parisien n’a pas du tout apprécié le geste d’Hernandez, alors qu’une « grosse bêtise » est évoquée à Paris.