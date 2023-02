Il claque la porte du PSG pour l’OM, « un rêve de gamin »

La rédaction

Lorik Cana, ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM révélé au sein du club de la capitale, s’est confié dans une interview pour BFM Marseille et a affirmé qu’il supportera bien les Phocéens pour le Classique de ce dimanche au Vélodrome.

Lancé en 2003 par Luis Fernandez au Paris Saint-Germain, Lorik Cana sera présent dans les travées du Stade Vélodrome avec son fils de 7 ans dimanche pour assister à la rencontre entre l’OM et le PSG. L’ancien milieu défensif albanais affirme que c’est l’OM avant tout : « Quand Paris joue contre les autres clubs, il est normal que je supporte le PSG. J’y ai grandi. Mais d’abord, il y a l’OM ».

Mercato : Après Messi, le PSG risque gros avec cette star https://t.co/QkIB8IBI0D pic.twitter.com/J8s4l6baYW — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Cana remercie le PSG

Titulaire indiscutable et capitaine de de l'OM où il a disputé 175 matchs entre 2005 et 2009, Lorik Cana n’a jamais renié son passage au PSG : « A l’époque, rare ont été les joueurs à pouvoir arriver de la réserve, jouer en équipe première et ensuite s’installer. J’en étais super fier. C’était pour moi une façon de remercier le PSG pour l’opportunité donnée ». Pour autant, il n’a pas été difficile pour Cana de dire « oui » à l’OM en 2005 après 81 matchs sous les couleurs du PSG : « Pour moi, c’était Marseille, le seul club français dont j’étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser, tu n’y penses pas à deux fois ».

Son amour pour Marseille