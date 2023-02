PSG : Ils l’annoncent, Mbappé est meilleur qu’un Ballon d’Or

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Kylian Mbappé est revenu dans le onze de départ du PSG la semaine dernière et il a frappé fort d’entrée en inscrivant un doublé. Ce dimanche, l’attaquant français sera très attendu face à l’OM, deux semaines après la défaite au Stade Vélodrome. Pascal Olmeta et Luis Fernandez se sont exprimés sur la star parisienne.

Blessé à Montpellier à la fin du mois de janvier, Kylian Mbappé n’aura manqué que deux semaines de compétition. Ce qui est de trop pour le PSG, toujours aussi soporifique lorsque Mbappé n’est pas sur le terrain. Entré en jeu à l’heure de jeu contre le Bayern Munich, Mbappé a apporté de la vitesse et à peu près tout ce qu’il manquait au PSG, malmené par le club bavarois. Avant cela, Paris avait perdu contre l’OM en Coupe de France et l’AS Monaco en championnat. Une mauvaise série stoppée dimanche dernier contre Lille… grâce à Kylian Mbappé.

«Mbappé, c’est le summum !»

De retour dans le onze de départ contre le LOSC, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Preuve que l’international français est le meilleur joueur du PSG, voire mieux. Interrogé par le journal Le Parisien , Pascal Olmeta l’a comparé à Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1992. « J’ai connu Jean-Pierre, sa force de travail, sa simplicité, mec extraordinaire… Mais Mbappé, c’est le summum ! », reconnaît l’ancien gardien de l’OM.

Mbappé est de retour au PSG, l'OM dévoile son arme secrète https://t.co/jskMgDQL1F pic.twitter.com/wgkwt3b7oa — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«Mbappé est en train de frapper fort»