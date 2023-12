Il annonce du lourd pour la prochaine recrue du PSG

Alexis Brunet

Comme tous les plus grands clubs, le PSG scrute les différents pays, à la recherche des meilleurs jeunes talents. Le club de la capitale est en ce moment sur la piste d'un milieu de terrain évoluant au Brésil, Gabriel Moscardo. Le joueur des Corinthians n'a que 18 ans, mais il impressionne déjà tout le monde dans le championnat local. Les observateurs sont dithyrambiques sur ses qualités, ainsi que sur son potentiel.

Cet hiver, le PSG va sans doute essayer d'opérer quelques retouches dans son effectif. Plusieurs sources indiquent que le club de la capitale chercherait à faire venir un défenseur, ainsi qu'un milieu de terrain. Dernièrement un nom est ressorti pour renforcer l'entrejeu parisien. Il s'agit de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans évoluant aux Corinthians.

Moscardo est titulaire depuis août avec les Corinthians

À seulement 18 ans, Gabriel Moscardo est déjà titulaire aux Corinthians. Le milieu de terrain brille, et il a déjà marqué les observateurs du championnat local, à commencer par Charles Hembert, entraîneur adjoint de Rogério Ceni du côté de Bahia. Ses propos sont rapportés par Le Parisien . « Il a fait parler de lui très rapidement pour le peu de matchs qu’il a joués en professionnel. C’est un bon joueur avec une bonne dynamique de jeu et une ascension très rapide. »

Un rendez-vous est fixé pour ce transfert du PSG https://t.co/fRUqxEA7MT pic.twitter.com/cQDa16H4U2 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Il sera certainement un grand joueur en Europe»