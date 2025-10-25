Ibrahimovic : Le traitement spécial révélé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au RC Lens, Odsonne Edouard avait été révélé du côté du PSG. Formé au sein du club de la capitale, l’attaquant avait notamment pu côtoyer un certain Zlatan Ibrahimovic. Alors encore très jeune à l’époque, Odsonne Edouard a énormément appris aux côtés du Suédois, qui lui avait réservé un traitement spécial.

Joueur du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a énormément apporté sur et en dehors du terrain au club de la capitale. Ayant permis à Paris de passer un grand cap, le Suédois a également donné des coups de main aux jeunes du PSG pour leur développement. C’est ainsi qu’Odsonne Edouard, aujourd’hui au RC Lens, avait été pris par Ibrahimovic sous son aile.

« Ibrahimovic ou Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi » Interrogé par L’Equipe, Odsonne Edouard est revenu sur ses années au PSG. Evoquant ses relations avec Zlatan Ibrahimovic, il a alors notamment expliqué : « J'avais beaucoup de pression lors des premiers entraînements, mais ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Quand on sort du centre, on joue pour s'amuser, mais une fois avec eux, tout ça, c'est terminé, interdit de perdre. Il y avait une mentalité de vainqueur et il fallait s'en imprégner. Mais que ce soit (Zlatan) Ibrahimovic ou (Edinson) Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi et me donnaient beaucoup de conseils ».