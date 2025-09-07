Humiliation au PSG : Un champion du monde ne digère pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter lors de la finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. Le club de la capitale a asphyxié l'équipe de Lautaro Martinez. Si bien que le capitaine milanais, plus de trois mois plus tard, ne s'est toujours pas remis de ce 5 buts à 0 à Munich.

L'Inter a été surclassée. C'est le terme adéquat pour évoquer en un mot la finale de la Ligue des champions du 31 mai dernier entre le Paris Saint-Germain et le club milanais à Munich. Score final 5 buts à 0 pour le champion de France qui célébrait alors la première C1 de ses 55 années d'histoire.

«J'ai eu du mal à l'accepter» Lautaro Martinez a donc perdu deux finales de Ligue des champions en 3 ans avec l'Inter. En interview avec L'Equipe et France Football, le champion du monde 2022 reconnu que le dernier revers fut le plus douloureux à son sens. « On a disputé deux finales de C1 en trois ans. À chaque fois, on a fait un très grand parcours mais il nous a toujours manqué ce quelque chose lors du dernier match (0-1 en 2023 contre Manchester City). C'est très, très douloureux. La dernière (0-5 face au PSG, le 31 mai)m'a beaucoup coûté, j'ai eu du mal à l'accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés. Rien ne s'est passé comme espéré et la douleur a été encore plus grande. Ce sont des cicatrices qu'il faut soigner, avec le temps ».

«Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés» Contrairement au match perdu face à Manchester City à Istanbul en 2023, Lautaro Martinez estime que l'Inter a tout bonnement été impuissant contre le PSG à Munich le 31 mai dernier. « De l'impuissance. Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés ».