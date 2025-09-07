Humiliation au PSG : Un champion du monde ne digère pas...

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter lors de la finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. Le club de la capitale a asphyxié l'équipe de Lautaro Martinez. Si bien que le capitaine milanais, plus de trois mois plus tard, ne s'est toujours pas remis de ce 5 buts à 0 à Munich.
L'Inter a été surclassée. C'est le terme adéquat pour évoquer en un mot la finale de la Ligue des champions du 31 mai dernier entre le Paris Saint-Germain et le club milanais à Munich. Score final 5 buts à 0 pour le champion de France qui célébrait alors la première C1 de ses 55 années d'histoire.
«J'ai eu du mal à l'accepter»
Lautaro Martinez a donc perdu deux finales de Ligue des champions en 3 ans avec l'Inter. En interview avec L'Equipe et France Football, le champion du monde 2022 reconnu que le dernier revers fut le plus douloureux à son sens. « On a disputé deux finales de C1 en trois ans. À chaque fois, on a fait un très grand parcours mais il nous a toujours manqué ce quelque chose lors du dernier match (0-1 en 2023 contre Manchester City). C'est très, très douloureux. La dernière (0-5 face au PSG, le 31 mai)m'a beaucoup coûté, j'ai eu du mal à l'accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés. Rien ne s'est passé comme espéré et la douleur a été encore plus grande. Ce sont des cicatrices qu'il faut soigner, avec le temps ».
«Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés»
Contrairement au match perdu face à Manchester City à Istanbul en 2023, Lautaro Martinez estime que l'Inter a tout bonnement été impuissant contre le PSG à Munich le 31 mai dernier. « De l'impuissance. Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés ».
«C'était leur jour»
Lautaro Martinez et ses coéquipiers ont certes été irrités comme reconnu aisément par El Toro, mais le PSG n'avait pas laissé respirer l'équipe à l'époque entraînée par Simone Inzaghi. « Nous savions que ce serait difficile car c'est une équipe forte, confiante et solide, qui a remporté beaucoup de titres. Mais sur ce match, nous n'étions pas bien. Pourtant, nous l'avions préparé avec sérénité. C'était leur jour. Ils ont fait une très grande prestation, le résultat est mérité. J'ai félicité Hakimi et Donnarumma. Ils ont joué à Milan (à l'Inter, 2020-2021, pour le premier ; à l'AC Milan, 2015-2021, pour le second), et nous avons une très bonne relation. Je suis bien sûr heureux pour eux ».