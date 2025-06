Historique, du très lourd est annoncé au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 31 mai dernier, à Munich, le PSG a soulevé la première Ligue des champions de son histoire. Une semaine plus tard, Nuno Mendes et le contingent portugais du Paris Saint-Germain ont remis ça à l'Allianz Arena avec la Ligue des nations. Place à présent à la Coupe du monde des clubs où Mendes compte bien marquer l'histoire.

Nuno Mendes marche sur l'eau ces dernières semaines et empile les trophées. Après les titres sur le territoire français ainsi que la Ligue des champions à l'Allianz Arena de Munich, le latéral gauche du PSG a célébré la Ligue des nations avec le Portugal dimanche dernier.

«Très heureux pour le titre et maintenant je vais me reposer, car j'ai encore d'autres matchs à jouer» A son arrivée à l'aéroport de Lisbonne, Nuno Mendes a partagé son ressenti après le sacre du Portugal en Ligue des nations. « Je me sens bien, très heureux pour le titre et maintenant je vais me reposer, car j'ai encore d'autres matchs à jouer ».