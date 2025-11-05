Hakimi : «Sous le choc», le Maroc désigne un coupable… au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grièvement blessé à la cheville, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Un coup dur pour le PSG… et le Maroc. En effet, avec cette blessure, le latéral droit est incertain pour sa participation à la CAN avec les Lions de l’Atlas. Forcément, au Maroc, on est en colère après ce qui est arrivé à Hakimi et un coupable a été désigné au PSG.

Après Désiré Doué, c’est Achraf Hakimi qui va être absent un moment pour le PSG. En effet, le Marocain devrait en avoir pour environ 8 semaines d’indisponibilité suite à une grave blessure à la cheville. Sévèrement taclé par Luis Diaz, ailier du Bayern Munich, Hakimi est sorti du terrain en pleurs. Des images qui ont été terribles à voir pour le Maroc à quelques semaines de la CAN.

« J’en ai encore la chair de poule » Journaliste marocain, Nasredine Nasri a réagi à cette blessure d’Achraf Hakimi avec le PSG. Au micro de RMC, il a ainsi balancé : « Comment on l’a vécu au Maroc ? Très mal. Tout le Maroc a retenu son souffle. Quand tu vois ton capitaine, l’idole de tout un pays en pleurs, on ne l’a jamais vu en pleurs. J’en ai encore la chair de poule. On était sous le choc. Tout le Maroc était sous le choc ».