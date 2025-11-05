Hakimi : «Sous le choc», le Maroc désigne un coupable… au PSG !

Grièvement blessé à la cheville, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Un coup dur pour le PSG… et le Maroc. En effet, avec cette blessure, le latéral droit est incertain pour sa participation à la CAN avec les Lions de l’Atlas. Forcément, au Maroc, on est en colère après ce qui est arrivé à Hakimi et un coupable a été désigné au PSG.
Après Désiré Doué, c’est Achraf Hakimi qui va être absent un moment pour le PSG. En effet, le Marocain devrait en avoir pour environ 8 semaines d’indisponibilité suite à une grave blessure à la cheville. Sévèrement taclé par Luis Diaz, ailier du Bayern Munich, Hakimi est sorti du terrain en pleurs. Des images qui ont été terribles à voir pour le Maroc à quelques semaines de la CAN.
« J’en ai encore la chair de poule »
Journaliste marocain, Nasredine Nasri a réagi à cette blessure d’Achraf Hakimi avec le PSG. Au micro de RMC, il a ainsi balancé : « Comment on l’a vécu au Maroc ? Très mal. Tout le Maroc a retenu son souffle. Quand tu vois ton capitaine, l’idole de tout un pays en pleurs, on ne l’a jamais vu en pleurs. J’en ai encore la chair de poule. On était sous le choc. Tout le Maroc était sous le choc ».
« C’est la faute à Luis Campos »
Et voilà que par la suite, Nasredine Nasri a mis cette blessure d’Achraf Hakimi… sur le dos de Luis Campos. « Ce n’est pas la faute à pas de chance, ce n’est pas la faute à Luis Enrique, c’est la faute à Luis Campos. Dans le recrutement. On savait qu’il allait y avoir des blessures, il fallait un ailier, il fallait Lookman, il fallait ramener un latéral polyvalent, droitier et gaucher, pour concurrencer Achraf Hakimi et Nuno Mendes », a-t-il expliqué.