Grave erreur au PSG, Luis Enrique a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG a totalement étrillé le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). La soirée aura été bien plus compliquée pour Illya Zabarnyi, qui en peu de temps, a concédé deux penaltys et a écopé d’un carton rouge. Ce vendredi, Luis Enrique est rapidement revenu sur la prestation de l’Ukrainien.

Le PSG a brillé en Ligue des Champions. Avec un énorme succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en début de semaine, le club de la capitale réussit un sans-faute pour le moment en C1 avec trois victoires en autant de rencontres disputées. Pour Illya Zabarnyi en revanche, ce choc européen aura été un cauchemar.

Un match cauchemar pour Illya Zabarnyi Et pour cause, l’Ukrainien, arrivé cet été au PSG, a concédé deux penaltys, et a écopé d’un carton rouge en première période. Une prestation terrible pour le numéro 6 parisien, qui réalisait jusque-là de belles performances au sein de son nouveau club. Présent au micro de PSG TV ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur ce match de Zabarnyi.