Grave erreur au PSG, Luis Enrique a tranché !

Mardi soir, le PSG a totalement étrillé le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). La soirée aura été bien plus compliquée pour Illya Zabarnyi, qui en peu de temps, a concédé deux penaltys et a écopé d’un carton rouge. Ce vendredi, Luis Enrique est rapidement revenu sur la prestation de l’Ukrainien.
Le PSG a brillé en Ligue des Champions. Avec un énorme succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en début de semaine, le club de la capitale réussit un sans-faute pour le moment en C1 avec trois victoires en autant de rencontres disputées. Pour Illya Zabarnyi en revanche, ce choc européen aura été un cauchemar.
Un match cauchemar pour Illya Zabarnyi
Et pour cause, l’Ukrainien, arrivé cet été au PSG, a concédé deux penaltys, et a écopé d’un carton rouge en première période. Une prestation terrible pour le numéro 6 parisien, qui réalisait jusque-là de belles performances au sein de son nouveau club. Présent au micro de PSG TV ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur ce match de Zabarnyi.
« On ne se rappelle pas forcément de la 35e minute »
« Quand on voit le résultat final, on ne se rappelle pas forcément de la 35e minute (expulsion de Zabarnyi et égalisation sur penalty des Allemands). Il y a des petits détails tout au long du match qui sont importants », a simplement confié l’entraîneur parisien à ce propos.