Galère au PSG, Luis Enrique apporte une réponse inattendue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle bourde qui aurait pu coûter très cher au PSG dimanche au Havre, Gianluigi Donnarumma traverse une période délicate sur le plan sportif. Mais Luis Enrique, invité à s'exprimer sur cette erreur de son gardien, prend toute la responsabilité sur ses épaules et indique que tout est de sa faute.

C'est un fait, Gianluigi Donnarumma ne traverse la meilleure période de sa carrière avec le PSG. Déjà fautif sur certains buts encaissé lors des précédents matchs contre l'AS Monaco et Newcastle, le gardien italien a remis ça dimanche, en déplacement au Havre, avec une sortie complètement ratée, ce qui lui a valu une expulsion en début de rencontre. Donnarumma se retrouve donc critiqué de toute part, mais de son côté, Luis Enrique n'accable pas le gardien du PSG, bien au contraire.

Luis Enrique défend Donnarumma

Interrogé au micro de Prime Video après la victoire du PSG au Havre (2-0), le technicien espagnol a défendu son portier : « C’était une erreur entre la ligne de défense et notre gardien. C’était une balle longue sur laquelle il n’est jamais simple de défendre. Nous avons mal défendu et avons été distrait. Il a essayé d’intervenir mais l’attaquant était en avance. C’est une erreur qui arrive », a d'abord indiqué Luis Enrique, avant d'aller même encore plus loin en conférence de presse en endossant l'erreur de Donnarumma.

« C'est ma faute »