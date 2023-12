Mauvaise nouvelle au PSG, ce héros inattendu est dépité

Alexis Brunet

Ce dimanche face au Havre, le PSG a signé une nouvelle victoire, 0-2. Kylian Mbappé et Vitinha sont les buteurs parisiens, mais Arnau Tenas a aussi réalisé un grand match. Le portier espagnol a remplacé Gianluigi Donnarumma, exclu dès la dixième minute. Après la rencontre, l'ancien Barcelonais a eu un mot pour Fabian Ruiz, qui s'est malheureusement blessé en début de partie.

Le PSG a accentué son avance en tête de la Ligue 1 ce dimanche. Le club de la capitale a gagné face au Havre (0-2). Et grâce à la défaite de l'OGC Nice face à Nantes (1-0), cela donne désormais quatre points d'avance à Paris sur son dauphin niçois. Pourtant cela n'était pas gagné pour les Parisiens face aux Havrais, notamment à cause d'une entame de match catastrophique.

Donnarumma a été exclu face au Havre

Dès la dixième minute de jeu, Gianluigi Donnarumma s'est rendu coupable d'une faute grossière, et dangereuse sur Josué Casimir. L'Italien a logiquement écopé d'un carton rouge, et il a dû laisser ses coéquipiers évoluer à dix jusqu'à la fin du match. Cela n'a finalement pas eu d'incidence, car c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score pour le PSG, avant que Vitinha ne parachève la victoire du club de la capitale en fin de rencontre.

Tenas apporte son soutien à Ruiz