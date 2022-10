Foot - PSG

PSG : Après la polémique Mbappé, un sponsor de la FFF sort du silence

Publié le 4 octobre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

Après avoir refusé de participer à une opération marketing de l’équipe de France, Kylian Mbappé a finalement gagné son bras de fer. La Fédération Française de Football a décidé de réviser la convention sur les droits à l’image des Bleus. Uber Eats, un des partenaires majeurs de la FFF, s’est exprimé à ce sujet, par la voix de son Head of Football Sponsorships, Arnaud Gouénard.

Le dernier rassemblement de l’équipe de France avait débuté par une polémique. Kylian Mbappé, soutenu par le reste du groupe de Didier Deschamps, avait refusé de participer à une opération marketing. La FFF avait rapidement réagi en annonçant qu’elle comptait « réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection . » Mais les actions de l’attaquant du PSG n’avaient pas plu à certains sponsors des Bleus.

Mercato - PSG : Enorme révélation à 130M€ sur le feuilleton Mbappé https://t.co/NFypiLOCYt pic.twitter.com/yc4craZRmM — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

« On ne met pas les joueurs au-dessus de l’institution »

En effet, le vice-président de KFC avait qualifié cela de « crise de jeunesse », jugeant les demandes de l’international français comme étant des « caprices ». À l’occasion du Think Football 2022, organisé par News Tank Football, Arnaud Gouénard, Head of Football Sponsorships Uber Eats France, s’est exprimé à ce sujet. « On ne met pas les joueurs au-dessus de l’institution », a-t-il confié. « En tant que sponsor, on n’a pas de contrat individuel avec les joueurs, on ne se permet pas d’avoir des demandes individuelles . »

« Kylian Mbappé est indispensable à l’équipe de France »