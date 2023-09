En plein calvaire, il déballe tout avant le PSG

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, l’OL accueille le PSG au Groupama Stadium (21h) dans un contexte particulier. 16ème de Ligue 1 avec un petit point, le club rhodanien est également touché par des problèmes liés à la DNCG. Alors qu’il a parfois semblé déconnecté en ce début de saison, l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc a affirmé que cette rencontre face à Paris allait être très compliquée pour Lyon.

Pour ce choc de cette 4ème journée de Ligue 1, l’OL (16ème) accueille le PSG (8ème). Une rencontre cruciale pour Paris qui espère enchaîner après son beau succès à domicile face à Lens la semaine dernière (3-1), mais également pour Lyon, qui a très mal débuté sa saison. Touché par les départs consécutifs de Castello Lukeba vers le RB Leipzig et de Bradley Barcola vers le PSG, le vestiaire du club rhodanien sait également qu’une défaite ce dimanche face à Paris pourrait signifier la fin du mandat de Laurent Blanc en tant qu’entraîneur de l’OL.

« Gommer toutes les erreurs qu’on a faites depuis le début »

En effet, l’Équipe affirmait il y a quelques jours que la rencontre face au PSG pouvait être cruciale dans l’avenir de l’ancien défenseur à la tête de l’OL. Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc a livré sa vision des choses avant le choc de ce dimanche. « C’est peut-être aussi un bon match pour gommer toutes les erreurs qu’on a faites depuis le début, notamment contre Montpellier. Les mauvais résultats peuvent nous bloquer mais il ne faut surtout pas avoir peur de jouer ce match. La meilleure solution est d’essayer de développer notre jeu » , déclare l’ancien entraîneur du PSG dans des propos relayés par le Parisien .

« Ça n’aide pas du tout à avoir un climat de sérénité »