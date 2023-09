PSG : Insultes, Periscope… Serge Aurier lâche une nouvelle annonce

Thibault Morlain

Que serait le PSG sans ses nombreuses polémiques chaque saison ? On se souvient notamment de l’affaire Periscope. Sur les réseaux sociaux, Serge Aurier avait alors totalement dérapé en insultant certains de ses coéquipiers au PSG comme Zlatan Ibrahimovic, mais aussi son entraîneur de l’époque, Laurent Blanc. Quelques plus tard, Aurier est revenu sur cette histoire et comment il en était arrivé à de tels propos.

Ancien joueur du PSG, Serge Aurier s’était notamment fait remarquer pour son dérapage sur Periscope. L’Ivoirien avait alors enflammé les réseaux sociaux en insultant des joueurs du PSG ainsi que Laurent Blanc, ex-entraîneur du club de la capitale. « Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas ? C'est une fiotte. (…) Blanc, il suce Zlatan ou quoi ? Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin ! », avait lâché Aurier devant des centaines des spectateurs avant que cette vidéo ne fasse finalement le tour des réseaux sociaux et suscite une incroyable polémique.



« C’est comme quand toi tu es au taf, ton patron il t’énerve dès fois »

Se confiant pour Carré sur Youtube, Serge Aurier a expliqué ses propos à l’encontre de Laurent Blanc. L’ancien joueur du PSG a alors confié : « J’ai dit que ce j’ai dit parce que, c’est comme quand toi tu es au taf, ton patron il t’énerve dès fois. Tu dis des trucs en off. Et moi, Laurent Blanc c’est mon patron, dès fois je ne suis pas content de ses choix et je suis énervé. Sur le coup, je le dis comme ça car c’est une frustration d’un truc. C’était gros car j’ai joué au PSG et je suis footeux ».

« J’étais dans un grand club, avec un grand entraîneur »