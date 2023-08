Catastrophe à l’OL, le remplaçant de Laurent Blanc déjà connu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec un seul point au compteur, et un total de 2 buts inscrits pour 6 encaissés, l’Olympique Lyonnais connaît un début de saison catastrophique qui pourrait déjà condamner Laurent Blanc. L’entraîneur rhodanien serait en effet en sursis et devrait jouer une partie de son avenir ce week-end face au PSG, d’autant qu’une piste sérieuse semble se dégager pour sa succession.

Les jours de Laurent Blanc sont-ils déjà comptés ? Les sorties hasardeuses du champion du monde 1998 sur sa situation ces dernières semaines laissaient déjà le droit au doute, et rien ne s'est arrangé avec la terrible série de l’OL en ce début de saison. Après leur déroute contre Montpellier (1-4), les Gones sont allés chercher le point du match nul à Nice (0-0), leur premier dans cet exercice. Seizième de Ligue 1, la formation rhodanienne se prépare désormais à accueillir le PSG, une rencontre qui s’annonce décisive pour Laurent Blanc.

Laurent Blanc lance un premier défi à Thierry Henry https://t.co/Znjde7qxqq pic.twitter.com/YgOKUU4TXE — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Laurent Blanc en sursis

D’après les informations divulguées par L’Équipe , John Textor aurait en effet perdu patience et songerait, déjà, à sacrifier Laurent Blanc. Une réflexion serait menée par l’état-major de l’OL sur l’arrivée d’un intérimaire si l’entraîneur français ne parvenait pas à redresser son équipe dimanche face à l’OL.

Bruno Lage vers l’OL ?