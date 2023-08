PSG : Dernier détail à régler pour ce transfert

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis le début de l’été, Hugo Ekitike serait tout proche de trouver une solution en cette fin de mercato. L’attaquant de 21 ans devrait quitter le Paris Saint-Germain pour vraisemblablement poursuivre sa carrière en Bundesliga, puisque Francfort aurait trouvé un accord pour son transfert ces dernières heures.

Le pari n’aura pas marché. Après une explosion précoce au Stade de Reims, Hugo Ekitike s’est cassé les dents sur le PSG et surtout sur l’énorme concurrence en attaque avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les deux premiers sont partis, mais d’autres ont débarqué comme Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, avec le jeune français qui va donc devoir se trouver un nouveau club.

Le PSG tient un crack, Luis Enrique va adorer https://t.co/mJ6Wf8x2TP pic.twitter.com/nKK4rRRvzB — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Le PSG et Francfort d’accord pour Ekitike

Longtemps lié à l’AC Milan ou encore à West Ham, le jeune buteur pourrait bien poursuivre sa carrière à Francfort. Sky Sport Deutschland annonce en effet un accord entre le club allemand et le PSG, qui lui aurait fait un « prix spécial » après avoir refusé différentes offres d’autres prétendants, autour des 35M€.

Ça bloque encore sur le salaire