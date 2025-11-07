Doué - Dembélé : Le PSG évite la catastrophe !

Amadou Diawara

Victime d'une blessure au mollet le 5 septembre, Désiré Doué devait manquer entre trois et quatre semaines de compétition au départ. Au final, le numéro 14 du PSG a été éloigné des terrains pendant près d'un mois et demi. Si Ousmane Dembélé est touché à la même zone, il ne devrait pas être absent aussi longtemps.

Lors du choc entre la France et l'Ukraine, qui a eu lieu le 5 septembre dernier, Désiré Doué a dû sortir sur blessure. En effet, l'international français a été touché à un mollet.

PSG : Doué est revenu de blessure plus tard que prévu Comme l'a rappelé Le Parisien, Désiré Doué devait manquer entre trois et quatre semaines de compétitions lorsqu'il était touché au mollet. Mais finalement, le numéro 14 du PSG a dû attendre environ un mois et demi avant de pouvoir retrouver les terrains. Heureusement pour Luis Enrique, il ne devrait pas attendre aussi longtemps pour retrouver Ousmane Dembélé.