Donnarumma - PSG : «Je fais un scandale», le craquage après le départ

Le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain continue de faire couler beaucoup d’encre. Écarté du groupe par décision sportive, le gardien italien a quitté le club de la capitale dans un climat tendu. Un choix que certains anciens joueurs jugent scandaleux, à l’image de Benoît Trémoulinas, particulièrement virulent à l’égard du PSG.
Arrivé en 2021 après un Euro triomphal avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a connu trois saisons contrastées au PSG, entre prestations de très haut niveau et erreurs ponctuelles. Malgré des performances solides la saison passée, notamment en Ligue des Champions, son avenir au PSG s’est brutalement assombri avec l’arrivée de Lucas Chevalier et Renato Marin. Mis de côté par Luis Enrique, absent même de la feuille de match pour la Supercoupe, Donnarumma a fini par officialiser son départ ce mardi soir.
Le coup de gueule de Trémoulinas
Cette décision a provoqué l’incompréhension d’une partie du monde du football, d’autant plus que le portier italien était considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Benoît Trémoulinas, qui n’a pas mâché ses mots.
« C’est dégueulasse »
« C’est ingrat, pour moi. Aujourd’hui, on minimise de plus en plus le pouvoir des clubs. Le Paris Saint-Germain, ce qu’ils ont fait, c’est dégueulasse. C’est clairement dégueulasse. Moi qui ai été sportif de haut niveau… Si on me fait ça… Je gagne la Ligue des Champions en grande partie grâce à moi, et deux mois après on me dégage comme une chaussette, je fais un scandale… Ce qui me dérange c’est qu’on minimise de plus en plus cette pratique. Il y a un contrat, donc si on comprend bien la donne, tu signes un contrat de quatre ans au Paris Saint-Germain, tu sais que potentiellement, au bout de trois ans… » a déclaré l'ancien international français sur La Chaîne L'Equipe ce mardi soir.