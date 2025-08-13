Donnarumma - PSG : «Je fais un scandale», le craquage après le départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain continue de faire couler beaucoup d’encre. Écarté du groupe par décision sportive, le gardien italien a quitté le club de la capitale dans un climat tendu. Un choix que certains anciens joueurs jugent scandaleux, à l’image de Benoît Trémoulinas, particulièrement virulent à l’égard du PSG.

Arrivé en 2021 après un Euro triomphal avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a connu trois saisons contrastées au PSG, entre prestations de très haut niveau et erreurs ponctuelles. Malgré des performances solides la saison passée, notamment en Ligue des Champions, son avenir au PSG s’est brutalement assombri avec l’arrivée de Lucas Chevalier et Renato Marin. Mis de côté par Luis Enrique, absent même de la feuille de match pour la Supercoupe, Donnarumma a fini par officialiser son départ ce mardi soir.

Le coup de gueule de Trémoulinas Cette décision a provoqué l’incompréhension d’une partie du monde du football, d’autant plus que le portier italien était considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Benoît Trémoulinas, qui n’a pas mâché ses mots.