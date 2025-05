Donnarumma : Le PSG a déjà trouvé mieux ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sacré meilleur gardien de la saison en Ligue 1 lors des trophées UNFP, Lucas Chevalier a effacé Gianluigi Donnarumma (PSG), pourtant sur un nuage en Ligue des champions. Mais pour plusieurs observateurs, cette récompense est logique puisqu'elle vient récompenser la formidable progression du portier lillois de 23 ans, dont le potentiel est énorme.

On peut donc être le meilleur gardien de la saison en Ligue des champions, mais pas en Ligue 1. Les votants en ont décidé ainsi. Étincelant depuis quelques mois au PSG, Gianluigi Donnarumma a été devancé par Lucas Chevalier, le jeune portier du LOSC. Ce dernier a pris place dans le onze-type de la saison aux côtés de 9 autres Parisiens, et de Rayan Cherki (OL). Sur les réseaux sociaux, certains ont crié au scandale. Mais pour Kévin Diaz, cette récompense est logique et vient récompenser la formidable saison de Chevalier, dont la marge de progression est encore énorme.

Chevalier va surpasser Donnarumma ?

« Un gardien qui doit jouer dans l’équipe de Luis Enrique est un gardien qui a un meilleur jeu au pied que Donnarumma, fort dans les sorties. Et Chevalier est moins bon sur la ligne que Donnarumma, mais ce n’est pas pour ça que je ne prendrais pas un autre gardien si je pouvais le faire » a déclaré Diaz. A ses côtés, Florent Gautreau partage un avis similaire.

« Chevalier est plus complet »

« Les mecs votent, tu ne réagis pas par rapport au classement. Donnarumma ? Non, Chevalier est plus complet. En terme technique, il est au-dessus et je ne le vois pas faire des boulettes. Je trouve que son titre est mérité. Moi on m’a dit récemment que l’on a enterré le dossier Chevalier ? Pas du tout, si l’on peut avoir un gardien meilleur que Donnarumma, tu ne vas pas t’en priver » a confié le journaliste lors de l’After Foot sur RMC. Ce n’est donc pas pour rien si le PSG a pris des renseignements sur sa situation en début d’année pour remplacer Donnarumma.