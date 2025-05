Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

Pierrick Levallet

Depuis son départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé multiplie les polémiques avec son ancien club. Les conflits entre l’international français et la formation parisienne ne sont pas prêts de finir. Les Rouge-et-Bleu pourraient toutefois se venger de l’attaquant du Real Madrid d’ici quelques jours grâce à un certain Ousmane Dembélé.

Les conflits entre le PSG et Kylian Mbappé sont nombreux. Après son départ de la capitale l’été dernier, l’international français a ouvert un litige pour réclamer 55M€ à la formation parisienne. Face au refus des Rouge-et-Bleu de verser la somme à l’attaquant du Real Madrid, un commissaire de justice a fait saisir les comptes bancaires du PSG il y a environ un mois.

Le PSG va écrire l'histoire sans Mbappé ?

Les deux parties ne sont pas prêtes d’enterrer la hache de guerre. Le PSG tiendrait toutefois potentiellement sa vengeance sur Kylian Mbappé. Le 31 mai prochain, le pensionnaire de la Ligue 1 dispute la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, et pourrait la remporter sans le natif de Bondy.

Un premier Ballon d'Or pour Dembélé avant Mbappé ?

De plus, Ousmane Dembélé pourrait enfoncer un peu plus le clou. Comme le rapporte SPORT, l’attaquant du PSG est l’un des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année. Nommé meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP, le champion du monde 2018 devrait voir sa cote grimper en flèche pour le graal si le PSG gagne la Ligue des champions. Et cela pourrait être le coup de grâce pour Kylian Mbappé, qui court après le Ballon d’Or depuis plusieurs années maintenant. À suivre...