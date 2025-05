Kylian Mbappé, la rupture confirmée !

Axel Cornic

La première saison de Kylian Mbappé en Espagne pourrait se terminer sur un échec, avec aucun titre à la clé. De quoi pousser le Real Madrid a lancer une grosse révolution, avec Carlo Ancelotti qui devrait quitter son poste pour laisser la place à un nom bien connu par les supporters.

La défaite dans le Clasico fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées. Après avoir été éliminé en Ligue des Champions, le Real Madrid a peut-être dit adieu au titre en Liga en perdant face au FC Barcelone (4-3). Le triplé de Kylian Mbappé n’a pas suffit aux Madrilènes, qui vont devoir se relancer dans les prochains mois.

La fin de l’ère Ancelotti

Et ça pourrait bien passer par un changement d’entraîneur ! Sous contrat jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, avec une possible nouvelle aventure du côté de la sélection brésilienne. Et son successeur est déjà connu, puisque la presse espagnole assure que Xabi Alonso va quitter le Bayer Leverkusen pour prendre les rênes du Real Madrid.

Le début de celle de Xabi Alonso

Cette piste se confirme de jour en jour ! D’après les informations de Fabrizio Romano, tout serait bouclé pour l’arrivée de l’ancien milieu de terrain, qui devrait s’engager avec le Real Madrid jusqu’en 2028. Le journaliste explique sur son compte X, que Xabi Alonso devrait même prendre la place d’Ancelotti avant le Mondial des clubs, qui débutera le 15 juin prochain.