Divorce compliqué : Luis Enrique a pris une décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ en toute fin de mercato alors qu’il sortait pourtant d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Gianluigi Donnarumma vient de vivre une séparation un peu brutale et qui a été entièrement décidée par Luis Enrique. Sans cela, le gardien italien serait resté à coup sûr au PSG…

Au terme d’un long feuilleton, le transfert de Gianluigi Donnarumma en direction de Manchester City a été officialisé lundi soir par le PSG, qui perd donc l’un de ses grands artisans dans la campagne victorieuse de Ligue des Champions en 2025. Mais Luis Enrique, l’entraîneur espagnol du PSG, voulait se séparer de son gardien pour attirer Lucas Chevalier.

« Si Luis Enrique n’est pas là, Donnarumma reste à 100% » Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Fabrice Hawkins confirme que ce divorce avec Donnarumma a été amorcé par Luis Enrique et personne d’autre au PSG : « Aujourd’hui, Luis Enrique a un pouvoir énorme. On va s’en apercevoir de semaine en semaine. Donnarumma c’est l’exemple parfait. Si Luis Enrique n’est pas là, Donnarumma reste à 100% », explique le journaliste.