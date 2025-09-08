«Difficile de ne pas le donner à un joueur de cette équipe» : Un Ballon d'or a parlé, c'est terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus que deux semaines jour pour jour avant d'éventuellement voir Ousmane Dembélé soulever le Ballon d'or à Paris dans l'enceinte du Théâtre du Châtelet. Tenant du titre, Rodri a avoué qu'il serait très délicat de voir un autre joueur que la star du PSG ou appartenant au club parisien soulever le Ballon d'or.

Le lundi 22 septembre prochain, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé est susceptible d'être sacré Ballon d'or 2025 par les journalistes votants. Le tout, à Paris, où il a écrit la saison la plus aboutie de sa carrière. Meilleur buteur du PSG champion d'Europe pour la première fois de son histoire, Dembélé est soutenu par Rodri.

«Le PSG a été l'équipe de la saison» « C'est difficile car j'ai des préférences pour mes compatriotes. Après, le PSG a été l'équipe de la saison, il serait difficile d'imaginer ne pas le donner à un joueur de cette équipe. Je suis aussi très heureux pour Luis (Enrique, l'entraîneur), Fabian (Ruiz) et beaucoup d'autres coéquipiers ». a reconnu le champion d'Europe 2023 avec Manchester City et 2024 avec l'Espagne en conférence de presse.