Deux joueurs attendus au PSG cet été, leur arrivée est actée

La rédaction

Prêtés l’été dernier, Julian Draxler et Leandro Paredes devraient bel et bien revenir au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Les deux joueurs, devenus indésirables, n’ont pas convaincu dans leur club respectif (Benfica et la Juventus) alors que l'écurie parisienne avait effectué un grand ménage avec l’arrivée de Luis Campos.

En arrivant au PSG pour remplacer Leonardo l’été dernier, Luis Campos a presque entièrement remodelé le milieu de terrain parisien. Le directeur sportif a attiré Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches, et a fait le ménage dans l'effectif, poussant de nombreux joueurs vers la sortie dont Julian Draxler et Leandro Paredes, prêtés. Seuls Danilo Pereira et Marco Verratti sont restés dans la capitale.

«Il va se passer beaucoup de choses» : Il confirme une révolution au PSG https://t.co/I9FpDR4w8Y pic.twitter.com/CaVrQn31wI — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Draxler et Paredes de retour au PSG

Selon les informations de Fabrizio Romano, Draxler et Paredes devraient cependant revenir au PSG à l’issue de la saison. L’Allemand, blessé, n’a pas pesé sur l’excellente saison du Benfica. L’Argentin lui, n’a tout simplement pas réussi à s’imposer à la Juventus et selon le journaliste italien, les Bianconeri ne prévoient pas d’activer l’option d’achat pour Paredes.

Quid de l’avenir de Draxler et Paredes?

Rien n'indique pour autant que les deux joueurs auront leur chance pour la future saison du PSG. Ils pourraient bien être prêtés ou transférés ailleurs, à l'aube de leur dernière année de contrat.