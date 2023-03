Le boss du PSG boucle un deal historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la tête du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi préside également l’Association européenne des clubs (ECA). Ce lundi, celui-ci s’est ainsi félicité du nouveau protocole d’accord trouvé avec Gianni Infantino, décrit comme « historique », et a notamment affiché son soutien au nouveau format de la Coupe du monde des clubs prôné par la FIFA.

Alors qu’il est à la tête du PSG depuis l’arrivée du Qatar en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a également été élu président de l'Association des clubs européens (ECA) en 2021 suite à la démission d’Andrea Agnelli après avoir présenté le projet de Super Ligue. Un poste stratégique qui permet aujourd'hui à Nasser Al-Khelaïfi d’occuper une place importante dans le football européen. Ce lundi s’ouvrait l’Assemblée générale de l’ECA à Budapest (Hongrie), en compagnie donc du président parisien, officialisant pour l’occasion un nouveau protocole d’accord jusqu’en 2030 avec la FIFA, présenté comme « historique ».

Accord entre la FIFA et l’ECA

Ainsi, l’accord trouvé entre l’ECA et la FIFA prévoit une augmentation de 70% des bénéfices en faveur des clubs, et permet à l’organisme présidé par Nasser Al-Khelaïfi d’être le seul à représenter les intérêts des clubs européens. Par ailleurs, le dirigeant qatari a affiché son soutien pour le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs qui verra le jour en 2025 avec 32 participants.

« Merci au président Infantino »