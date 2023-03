Le PSG prépare un très joli coup à 53M€

Hugo Chirossel

Bien que Milan Skriniar soit attendu, le PSG pourrait recruter un autre défenseur central lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale serait notamment intéressé par Kim Min-jae. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples, le Sud-Coréen a une clause libératoire d’environ 50M€, mais les Parisiens n’auront que deux semaines pour en profiter.

Sur la piste de Milan Skriniar depuis plusieurs mois, le PSG devrait finir par toucher au but. Libre de tout contrat à l’issue de la saison, le joueur de l’Inter Milan est attendu à Paris. Mais alors que Sergio Ramos n’a pas encore prolongé et que Presnel Kimpembe sera absent jusqu’à l’automne prochain, le club de la capitale pourrait essayer de recruter un autre défenseur central.

«Mbappé ne m’empêche pas de dormir» : Bourreau du PSG, il se lâche https://t.co/vqvAbd99yn pic.twitter.com/LwDNNdsatt — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Le PSG s’intéresse à Min-jae

Dans cette optique, L’Équipe avait évoqué plusieurs profils récemment, notamment celui de Kim Min-jae. Arrivé l’été dernier à Naples, le Sud-Coréen impressionne cette saison. Si le joueur âgé de 26 ans a une clause libératoire comprise entre 45 et 50M€, la Gazzetta dello Sport indique qu’elle ne sera effective que du 1er au 15 juillet prochain pour les clubs étrangers.

Une clause de 53M€